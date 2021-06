Ma a chi vengono in mente certe analisi universitarie?

10 giugno 2021 a

A Montreal, in Canada, hanno scoperto che se nostro figlio ha il sonno disturbato, per migliorare il medesimo il piccolo, o anche il grandicello, va fatto dormire in compagnia del loro animale domestico. Può essere un cane, un gatto o anche un coniglietto. Non ho capito su quale fondamento hanno fatto questa affermazione, che peraltro condivido. Hanno intervistato anche i cani, i gatti e i conigli? Diffido spesso di queste analisi ancorché di matrice universitaria perché mi chiedo: l’indagine medesima, da quale interrogativo parte? A chi viene in mente di occuparsi di questo?

