Disinfettanti anti-Covid per produrre amari? L'italiano non finirà mai di stupire

10 agosto 2021 a

a

a

In provincia di Salerno hanno “sanificato” un limoncello. Usavano disinfettanti anti-covid a base di alcol per produrre limoncelli e amari. Quello che io mi chiedo: quando hanno il tempo di pensare e, in parte, sperimentare queste cose? Sono ladri o chimici disoccupati? L’italiano non finirà mai di stupire. La storia delle truffe annovera altri casi analoghi. In passato furono contraffatte intere confezioni di un alcolico e persino fecero una finta birra che fu presto scoperta da intenditori del genere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.