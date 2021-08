Truffavano anziani con la frutta? Che bello, li arrestano!

12 agosto 2021 a

Di questa stagione si ripropongono puntualmente le truffe agli anziani. E’ successo ad Asti dove sono state arrestate sette persone che compravano frutta in scadenza e fingevano di regalarla ad anziani, derubandoli. Dicevano: “Sono il figlio di Antonio, non mi hai riconosciuto? Ho della frutta nel furgone, ne vuoi un po’?”. Così entravano in confidenza con l’anziano e gli derubavano qualcosa in casa o, addirittura, il portafogli. Che bello: li arrestano!

