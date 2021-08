Per Trump Hitler ha fatto cose buone? Probabilmente ha preso troppo caldo

15 agosto 2021 a

a

a

Innanzi tutto Buon Ferragosto. Mi è capitato di leggere che, qualche anno fa, in un giro di comizi, il Presidente Donald Trump ebbe a dire: “Hitler ha fatto molte cose buone”. Probabilmente Trump ha tenuto quel comizio all’aperto in un giorno di gran caldo altrimenti mi sfugge come gli può essere venuta una frase del genere. Era esattamente il 2018 e la cosa è riportata in un libro da poco uscito e del quale un quotidiano inglese ha ricevuto in anticipo una copia, Quando ha tempo, Trump, può elencare le cose buone che ha fatto Hitler?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.