La destra tenebrosa? Un pregiudizio che aleggia nella sinistra

Il quotidiano Domani ci allieta con un’articolessa dal titolo gotico: “Il cuore di tenebra della destra alle radici della democratura”. Una tesi ormai logora che si basa sul libro di Mirella Serri “Nero indelebile”. Libro nel quale Serri inanella una serie di toppe interpretative assai grossolane. La più rilevante delle quali è che l’ordinovismo rautiano sarebbe alla base delle idee politiche di Fratelli d’Italia e della sua leader. Serri sorvola in malafede sul fatto che Rauti rientrò nel Msi nel 1969 tagliando i ponti con l’estremismo giovanile che ne aveva caratterizzato la carriera politica per poi, con le mozioni congressuali elaborate a partire dal 1976-77 e con il quindicinale “Linea”, invitare i giovani di destra a superare gli opposti estremismi, ad aprirsi al dialogo, a preferire le politiche sociali alle disquisizioni esoteriche. Ma attenzione: sarebbe troppo facile liquidare il libro di Serri solo come un pamphlet propagandistico. Lo è a tutti gli effetti ma legare Meloni a Rauti si presta anche a una serie di luoghi comuni retorici che l’opinione pubblica disinformata accoglie come verità assolute. Si scrive Pino Rauti e si evocano subito le stragi nere, in particolare Piazza Fontana: il leader missino fu pienamente assolto nel 2005 e caddero tutte le accuse nei suoi confronti ma nonostante ciò continua a essere trattato come ispiratore dell’eversione neofascista. Un falso storico che si perpetua per dare addosso a Giorgia Meloni. Non è un caso infatti che Elly Schlein, partecipando martedì sera alla trasmissione InOnda su La7, abbia criticato la premier perché non riconosce la matrice fascista della strage di Bologna.

Gli anni dell'egemonia della maggioranza silenziosa Dopo quasi tre anni, la sinistra, il suo piccolo establishment e gli intellettuali sono increduli di fronte alla prova d...

Andiamo allora a rileggere cosa ha detto Meloni il 2 agosto 2024: «Il 2 agosto del 1980 il terrorismo, che le sentenze attribuiscono a esponenti di organizzazioni neofasciste, ha colpito con tutta la sua ferocia la Nazione... Allo stesso tempo, sono profondamente e personalmente colpita dagli attacchi ingiustificati e fuori misura che sono stati rivolti, in questa giornata di commemorazione, alla sottoscritta e al Governo. Sostenere che le “radici di quell’attentato oggi figurano a pieno titolo nella destra di governo è molto grave. Ed è pericoloso, anche per l’incolumità personale di chi, democraticamente eletto dai cittadini, cerca solo di fare del suo meglio per il bene di questa Nazione». Quasi un anno dopo siamo alle solite. Schlein può ancora con sorprendente leggerezza legare le origini della destra meloniana alla stagione delle stragi perché appunto non ci sarebbe condanna netta della “matrice” delle stesse.