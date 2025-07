Rai 3, le mille vite del "Signor Faletti"

A undici anni dalla scomparsa, Rai 3 celebra la vita e la carriera di Giorgio Faletti, artista eclettico e poliedrico, con il doc Signor Faletti, diretto da Michele Truglio e Alessandro Galluzzi e in onda oggi in prima serata. Dal cabaret alla televisione, dalla musica alla letteratura, Faletti ha attraversato i territori più diversi dell’arte, conquistando generazioni di spettatori e lettori. È stato autore e interprete di canzoni di grande successo – tra cui Signor Tenente, presentata a Sanremo – attore in film cult del cinema italiano, scrittore di noir come Io uccido, best seller internazionale che lo ha consacrato tra gli scrittori italiani più letti al mondo. Signor Faletti è un ritratto intimo, costruito attraverso interviste esclusive, filmati privati inediti, immagini d’archivio e le testimonianze di amici e colleghi che lo hanno conosciuto da vicino.

Tra loro i compagni del Derby Club di Milano, Antonio Ricci e Nino Frassica, ma anche i musicisti Paolo Conte, Angelo Branduardi e Paolo Fresu, lo scrittore Giancarlo De Cataldo, Fausto Brizzi e Nicolas Vaporidis, che ricordano la sua memorabile interpretazione nel film cult Notte prima degli esami. Nel film di Brizzi interpretava il professore “carogna” che metteva in difficoltà in ogni modo lo studente della maturità interpretato da Nicolas Vaporidis, che era innamorato della figlia del prof (Cristiana Capotondi). Nato ad Asti nel 1950, suo padre era un commerciante ambulante e vendeva bottoni e forcine per i capelli in piazza; sua madre era una sarta. In televisione esordì nel 1979 a Telealtomilanese nell’ambito della trasmissione televisiva Playboy di mezzanotte, nel 1981 passò poi sugli schermi di Antennatre ne Il guazzabuglio, e nel 1983 partecipò a fianco di Raffaella Carrà a Pronto Raffaella.