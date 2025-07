Urbano Cairo, la sua sconcertante verità: "La7 non è all'opposizione"

La7 si rinnova e riesce nell'impresa di diventare ancor più rossa. Alla presentazione dei palinsesti per l'anno 2025/2026, Urbano Cairo conferma il rinnovo deii contratti di Aldo Cazzullo, della banda di Propaganda Live e – anche se non erano in scadenza – di Massimo Gramellini, Corrado Formigli e Lilli Gruber. Insomma, schierato il plotone di sinistra. Con l'aggiunta della new entry Roberto Saviano.

E a chi etichetta la sua rete come una tv d'opposizione, Cairo risponde: "Con La7 noi non ci posizioniamo all'opposizione, del resto non siamo un partito, siamo una rete televisiva libera e indipendente con giornalisti di grande qualità e professionisti molto capaci, i quali per di più invitano soggetti politici od opinionisti, giornalisti e quant'altro che appartengono a tutti gli schieramenti". Da qui l'appello agli esponenti del centrodestra: "Ci piacerebbe che la parte governativa venisse di più a La7. Noi ne facciamo tanti di inviti". Insomma, lo stesso leitmotiv di Formigli.

Certo è che la sua scuderia si amplia e guarda caso accoglie Saviano, noto proprio per le sue posizione anti-governative: "Tra le novità - aggiunge - ci sarà un programma condotto da Roberto Saviano, di 6 puntate, che si chiamerà ‘La giusta distanza’. E avremo come sempre eventi spot, come uno speciale condotto da Gifuni sulla P2 un momento difficile per la nostra Repubblica. Poi altri due speciali condotti da Ezio Mauro su Papa Francesco e Vladimir Putin".