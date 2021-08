La pizzeria senza pizzaiolo

Maurizio Costanzo 30 agosto 2021 a

a

a

Leggo che a Parigi hanno inaugurato una pizzeria che non ha il pizzaiolo. Ad impastare e ad infornare il prodotto ci pensano dei robot. Invito una compagine di pizzaioli napoletani a organizzare una spedizione nella capitale francese perché non s’è mai saputo di una pizza impastata da un robot. A meno che non sia un robot di Napoli. Ma v’immaginate una strada di Napoli, con una pizzeria accanto all’altra e con dentro una serie di robot? No, a Napoli una pizza del genere non la mangerebbe nessuno.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.