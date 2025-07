Silvia Salis getta la maschera: "Perché devo tassarvi", ecco la sinistra

Fermi tutti: la Salis aumenta l'Imu sugli affitti a canone concordato. Come: Sant'Ilaria patrona delle case altrui, già condannata per “invasione di edifici”, alza le gabelle sugli appartamenti in cui vivono persone in difficoltà economica? Un attimo. Non è la Salis di Bonelli e Fratoianni – quella il cui centro sociale tra le altre cose vorrebbe pure abolire la polizia – sebbene una tal pensata ci avrebbe stupito fino a un certo punto. Si tratta di Silvia Salis, da un mese e mezzo sindaco di Genova, portata in trionfo dal fronte progressista che a parole si batte per chi ha meno ma che in Liguria si prepara a stangarli. Hasta la coerenza, siempre.

Domani- notizia anticipata dal Secolo XIX - la giunta comunale approverà l’assestamento di bilancio, che verrà votato entro fine mese, e il documento introdurrà un aumento dell’aliquota dallo 0,78 all’1,06% per gli immobili affittati con la formula del “tre più due”. Sono coinvolte 27mila abitazioni e l’ulteriore esborso sarà mediamente di 190 euro all’anno per famiglia. In questo modo nelle casse del municipio finiranno 5,3 milioni in più. «Colpa della precedente amministrazione che ci ha lasciato i buchi» -riassumiamo, ma ci arriviamo tra poco - si giustifica il Comune. «Col corno, colpa vostra!»- di nuovo traduzione libera - gli rispondono gli ex amministratori di centrodestra oggi all’opposizione. L’aumento, tecnicamente, è una rimozione delle agevolazioni. La sostanza non cambia: genovesi, fuori le palanche!