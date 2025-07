Nick Kyrgios scommette su Jannik Sinner e rischia grossissimo

C’è Jannik Sinner , da un lato, che è salito sul tetto del mondo del tennis da ormai quasi un anno e ha ribadito la sua leadership trionfando a Wimbledon , la madre di tutti i tornei, contro l’avversario più forte, cioè Carlos Alcaraz . E c’è un hater, dall’altro lato, che non smette di odiare, anzi, in questo caso di rosicare. È l’australiano Nick Kyrgios , ormai presente più in video e sui social che su un campo da tennis, e che non perde occasione per alimentare odio nei confronti del campione italiano. Anche dopo la finale contro Alcaraz non ha perso occasione per mancare di rispetto sia all’italiano sia a Iga Swiatek , ritirando in ballo per l’ennesima volta il caso doping.

“È un'affermazione molto audace, ma è quello che ci piace - premette Kyrgios -. Ci piace quando qualcuno si espone, prende posizione e dà la propria opinione. Ma per me è difficile vedere Alcaraz perdere in tre set, sinceramente. Però credo che Sinner possa sicuramente vincere. Vorrà prendersi la rivincita dal Roland Garros e dalle ultime cinque volte in cui si sono affrontati. Però guarda, Alcaraz… è la terza finale Slam di fila a Wimbledon. Sta cominciando ad avere quell’aura per cui i giocatori, in fondo, si chiedono: posso davvero batterlo su quel campo? Io ho giocato contro i più grandi di tutti i tempi, e loro hanno quell’energia. Ti fanno davvero dubitare di te stesso nei momenti chiave. Ti chiedi: sono abbastanza forte? Riuscirò a eseguire sotto pressione? Se Sinner vince in tre set, ti pago la cena. Anzi ti pago la cena per tutta la settimana se succede. In un posto non economico? Va bene”. Gli è andata decisamente bene, ma di questo passo prima o poi una scommessa la perderà di sicuro.