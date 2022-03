Maurizio Costanzo 13 marzo 2022 a

Una cosa che non riguarda quanto sta accadendo in Ucraina. Però, in queste manifestazioni di piazza, ho avuto la conferma dei volti bellissimi delle giovani ucraine. Avevo letto che negli anni molte di loro si erano sposate con uomini italiani. In proposito l’italiano non si distrae mai. Ma ho visto anche in televisione intervistare attrici ucraine ugualmente bellissime. Forse lo stesso discorso vale per gli uomini. Ma non so dire.







