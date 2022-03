L'anziana sola e la poliziotta: a volte basta un piatto di pasta

Maurizio Costanzo 27 marzo 2022 a

Una bella storia. Una anziana rimasta sola in casa, dopo che anche la badante se n’era andata, ha chiamato la polizia per chiedere aiuto. L’agente, encomiabile, dopo aver visto le sue condizioni, le ha preparato un piatto di pasta. La poliziotta ha raccontato che spesso nel loro lavoro prendono coscienza della solitudine degli anziani. Non so chi si deve occupare della solitudine degli anziani, ma va il mio encomio a questa poliziotta. Sulla solitudine degli anziani mi torna alla mente quando, non molto tempo fa, hanno scoperto una donna che era morta da più di un anno ma nessuno se n’era accorto e lei era rimasta lì, su una sedia.

