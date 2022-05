Collana rubata a una bambina, i ladri stiano attenti la prossima volta

08 maggio 2022 a

Una pagina che sembra uscita dal libro “Cuore” di De Amicis. Una bambina si è accorta che i ladri avevano rubato una collana che lei aveva regalato con molti risparmi al padre. Non so come sono andate a finire le cose ma mi stupisce comunque che una bambina risparmi per regalare una collana al padre. Non sarà che era il padre ad aver risparmiato per regalarla alla figlia? Ce lo possono dire solo i ladri. Non per pensare male: ma non sarà che quella collana per il papà in realtà era un desiderio della madre che ha organizzato tutto questo traffico? I ladri stiano attenti la prossima volta

