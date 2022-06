Cani, gatti e lupi... tutti gli animali sono belli

03 giugno 2022 a

Leggo che il lupo non è più un animale in via di estinzione in Italia. A dir la verità, non sapevo che corresse il rischio di esserlo. Hanno fatto un censimento dei lupi ed è risultato che ci sono circa 3.300 esemplari, 950 nelle regioni alpine e 2.400 nel resto del Paese. Vidi una volta in Abruzzo dei lupi: hanno negli occhi una luminosità e vivacità incredibili. Se non fossero talvolta pericolosi, sono bellissimi. D’altra parte, sono anche belli i cani-lupo. Ma non sarà che sono belli gli animali in genere? Io la penso così: convivo in ufficio con un gatto e a casa ho due cani.

