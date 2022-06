Le donne velate a volte creano mistero

Maurizio Costanzo 19 giugno 2022 a

Apprendo che ai primi di giugno a Cinisello Balsamo, vicino Milano, si è tenuto il primo concorso europeo dei mussulmani, riservato alle donne velate. Non so chi ha esaminato le donne e, probabilmente, si sarà esaminata la vestibilità del velo. Personalmente credo che, al di là della religione, la donna velata crea mistero. Ma può creare anche delle sorprese, una volta tolto il velo. Per mia esperienza personale, in un viaggio fatto a Tripoli, in Libia, alcuni anni fa, ero molto affascinato nell’incontrare donne col velo, perché potevano far supporre volti affascinanti. Ci abbiamo provato anche noi con le mascherine per il Covid, ma non è stato lo stesso.

