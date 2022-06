"I Soliti Ignoti" da record, sarà contento Amadeus

30 giugno 2022 a

a

a

Mi fa piacere segnalare che il programma televisivo “Soliti ignoti”, condotto su Rai 1 ogni giorno dopo il TG delle 20.00, è stato l’intrattenimento più visto in questa stagione televisiva. Sono stati circa 5 milioni gli spettatori che lo hanno seguito da settembre a giugno. Pubblico trasversale quindi, anche con presenza di fasce più giovani. Sarà contento Amadeus, perché non è facile reggere l’ascolto con un quotidiano che è presente per tanti mesi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.