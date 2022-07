Raffaella Carrà, a Bellaria tutti ballano per il "Largo" con il suo nome

25 luglio 2022 a

a

a

Che bella cosa che hanno fatto qualche tempo fa a Bologna intitolando una piazza a Lucio Dalla. Ma rimanendo in quella Regione voglio ricordare che a Bellaria, città natale di Raffaella Carrà, in occasione del primo anno dalla sua morte, è stata inaugurato: “Largo Raffaella Carrà”. A Roma, una parte di Lungotevere, è stata intitolata a Federico Fellini. Ma è stato molto bello vedere a Bellaria la folla, con il sindaco in testa che, scoprendo la strada intitolata alla Carrà, si sono messi tutti a ballare una canzone portata al successo da Raffaella.