Che brutta aria al Tribunale di Milano

Che brutta notizia: a Milano il Tribunale si è visto costretto ad aumentare i giudici che si occupano della violenza sulle donne. E’ una affermazione che ci fa capire quanto sia peggiorato il rapporto uomo-donna. Sappiate che chi scrive notizie di questo genere le accetta come cronaca e basta. Quando riusciremo a far capire agli uomini che le donne vanno rispettate sempre e comunque e che, se si hanno nei loro confronti istinti di violenza, vuol dire che qualcosa nel nostro inconscio non funziona?