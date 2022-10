La fantasia di chi nasconde droga nella carrozzina

10 ottobre 2022 a

La storia è singolare. Trafficante internazionale di droga è stato arrestato con 13 chili di cocaina all’aeroporto di Malpensa. L’uomo, spagnolo, era in arrivo dalla Repubblica Dominicana e aveva nascosto la droga in carrozzina, fingendosi disabile. Pensava di avere una assistenza speciale e infatti lo hanno arrestato. Dalla sua reazione si è supposto che altre volte, al contrario, l’avesse fatta franca. Ma uno così fantasioso, vedrete che s’inventerà un altro modo per cercare di continuare a trafficare droga.