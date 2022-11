Il salto sulla barca: la storia di uno strano squalo

Maurizio Costanzo 23 novembre 2022 a

Dobbiamo sempre credere che la realtà supera la fantasia. Infatti, in Nuova Zelanda uno squalo è saltato fuori dall’acqua per finire sulla prua di una barca in mare aperto. Raccontano le cronache dello stupore dell’equipaggio che, una scena del genere, non avevano certamente mai visto. Per gli amanti degli squali aggiungiamo che lo squalo in questione è riuscito a rituffarsi in mare. Spero che non si passino la voce e comincino a fare questi salti sulle barche. Perché non si tratta del ragionier tal dei tali in vacanza, ma di uno squalo.