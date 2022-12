Le pecore girano in cerchio? Nessuno dà loro indicazioni diverse

12 dicembre 2022 a

Tra i tanti interrogativi che ci perseguitano e ci assillano, se ne aggiunge uno e riguarda un gregge di pecore che da oltre venti giorni gira in cerchio in Cina. Ho visto la fotografia e mi sono reso conto che, per come sono messi gli animali non si fermeranno mai perché evidentemente nessuno dà loro indicazioni diverse. Potrebbe essere, leggo, una infezione batterica che c’è negli ovini e nei bovini. È una forma che porta un aumento della temperatura corporea.