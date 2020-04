Live-Non è la d'Urso, torna Drive In in memoria di Raimondo Vianello a 10 anni dalla morte

Francesco Fredella 20 aprile 2020 a

Dieci anni fa moriva Raimondo Vianello. Un vuoto incolmabile per la tv (dopo sei mesi l’addio di Sandra). Per ricordare la coppia più famosa di sempre, Sandra e Raimondo, al “Live non è la d’Urso” torna il Drive in con due ospiti eccellenti: Miriana Trevisan e Antonella Elia, storiche vallette di Raimondo. E va in onda un film bellissimo sulla storia dei Vianello, a dieci anni dalla morte di Raimondo. Che in occasione dei Telegatti aveva detto: “Casa Vianello è la nostra storia, la nostra vita”. Uno spaccato di Italia. Indimenticabile. Un film che fa venire i brividi insieme a tanta nostalgia.

