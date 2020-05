Piazzapulita, Roberto Gualtieri rivela: "Decreto Rilancio? Ho fatto i conti al bar"

22 maggio 2020 a

“Sono andato a fare un test in un bar di fronte al ministero che fattura 120mila euro”. Roberto Gualtieri ha raccontato a Piazzapulita un aneddoto sui decreti economici, che sarebbero basati su un’esperienza diretta del ministro dem. “Sono andato a fare i conti - ha spiegato dinanzi ad un Corrado Formigli piuttosto perplesso - per capire in concreto cos’era necessario fare. Il titolare del bar prendeva 7.900 euro tra bollette, affitti, contributo a fondo perduto e il bonus 600 euro. È poco? Forse, ma non è pochissimo”.

https://www.la7.it/piazzapulita/video/laneddoto-del-ministro-gualtieri-ho-fatto-un-test-al-bar-di-fronte-il-ministero-21-05-2020-326315

