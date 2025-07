Lega contro Gualtieri per i manifesti censurati: "Guarda queste foto..."

La Lega ha risposto duramente, accusando il Comune di un atto di censura e di violazione della Costituzione . In una nota ufficiale, il Carroccio denuncia: "La scelta del Comune di Roma di vietare i manifesti della Lega sul Decreto sicurezza è grave, inaccettabile e incostituzionale . Secondo il Campidoglio, i manifesti sono da censurare perché nelle immagini create artificialmente ci sarebbero 'una persona di etnia rom' pizzicata a delinquere in metro e 'una persona di colore, una di etnia rom e una persona “alternativa”' nel manifesto sulle occupazioni abusive".

Il partito ha quindi richiamato esplicitamente l’articolo 21 della Costituzione italiana sulla libertà di espressione, riportandone integralmente il testo nella nota: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”.

Il comunicato continua con una sfida diretta all’amministrazione Gualtieri: "Sfidiamo il Campidoglio: pubblichi le statistiche sui furti in metro o delle occupazioni abusive. La Lega solleverà la questione in tutte le sedi istituzionali ed è pronta a manifestare per difendere la libertà di espressione. L’alternativa alle immagini artificiali è la pubblicazione di immagini vere, pur consapevoli che il Pd, a Milano, era insorto invocando il divieto di filmare le borseggiatrici nella metro. Non c’è bavaglio che tenga: la Lega è ed era sempre al fianco delle vittime e delle Forze dell’Ordine."

Oltre alla nota, la Lega ha diffuso una serie di video e fotografie che vanno a confermare in modo inequivocabile la bontà e la legittimità di quanto mostrato nei manifesti censurati. Il partito rivendica la natura “documentaristica” del proprio messaggio e la volontà di rappresentare fenomeni di criminalità e degrado urbano che, a loro dire, colpiscono ogni giorno i cittadini. Dal Campidoglio e da Gualtieri, per ora, nessuna replica ufficiale. Il caso promette di proseguire anche nelle aule parlamentari e nei tribunali, con la Lega determinata a trasformare quello che definisce un “atto di censura politica” in una battaglia nazionale sulla libertà di espressione.

I MATERIALI DIFFUSI DALLA LEGA

- Il video della rom che sostiene che "il mio lavoro è rubare": clicca qui per guardarlo