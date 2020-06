Alessandra Mussolini a Live Non è la D'Urso si commuove per la madre: "Adesso è stanca, sono io la sua mamma ora"

Francesco Fredella 15 giugno 2020 a

Alessandra Mussolini torna in tv e denuncia un gesto ignobile, prima di raccontarsi a cuore aperto. Alcuni giorni fa ha ricevuto un pacco, dopo aver acquistato prodotti in una grande catena, con una scritta minacciosa. “Fascista di m...”: questa è la scritta choc comparsa nel pacco indirizzato alla Mussolini. “Ho denunciato tutto. Questa grande catena dovrà spiegare cosa è accaduto e chi ha scritto quella frase offensiva”, dice la Mussolini. Che poi parla di sua madre Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren. Bella come lei. Quattro anni fa l’ultima apparizione in tv dalla d’Urso. Poi lo stop. Ora la Mussolini spiega in esclusiva il motivo. "Mamma si fece bionda perché papà la tradiva con una bionda. Per non soffrire. Mamma dagli uomini ne ha subite. Adesso è stanca. È stanca di prepararsi. Sono io la sua la mamma, ora. I figli devono farlo", conclude la Mussolini. Alcuni mesi fa a Domenica live ha interpretato zia Sophia nel famoso Mambo con Vittorio De Sica. Vanno in onda quelle bellissime immagini. "Zia mi ha chiamato dicendo di farlo di nuovo", conclude la Mussolini.

