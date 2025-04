Le Iene, spunta un audio su Becciu: "Hanno cercato di ingannare il Papa"

Spunta un file audio sul processo al cardinale Giovanni Angelo Becciu, che nelle scorse ore ha deciso di fare un passo indietro non partecipando al Conclave che eleggerà il nuovo Papa. Da oltre quattro anni il cardinale sardo è al centro della controversia culminata nel 2023 con una condanna in primo grado a 5 anni e 6 mesi di reclusione e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i reati di peculato e truffa aggravata ai danni della Santa Sede, nell’ambito dello scandalo del palazzo di Londra.

Nel 2020 Bergoglio lo aveva rimosso da ogni incarico e privato dei diritti del cardinalato. Anche se Becciu si è sempre proclamato innocente, e anzi - come rivelato dai suoi collaboratori - "puntava sull’ingresso in Conclave per riabilitare il suo nome". Poi la decisione di non parteciparvi. "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza", ha fatto sapere Becciu. Il processo di appello è previsto il 22 settembre.