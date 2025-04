Orietta Berti spiazza tutti: "Cosa mi disse Papa Francesco"

In questa settimana di “passione” che ha dato un seguito inaspettato alla Pasqua di Resurrezione, in tanti hanno partecipato al lutto per la scomparsa di Papa Francesco e in tanti hanno raccontato aneddoti riguardanti incontri, anche brevi, con Jorge Bergoglio. Ed è sempre emersa l’umanità del Pontefice, che si è sempre rivolto con parole dolci a chiunque volesse rendergli omaggio, anche solo per un breve saluto. Tra questi, c’è anche chi non t’aspetteresti, cioè Orietta Berti. L’usignolo di Cavriago, infatti, è stato ospite di È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento politico e d’attualità di Rete 4, condotto da Bianca Berlinguer.

Durante l’ultima puntata, la Berti ha svelato una frase che il Papa le disse durante uno dei loro incontri. È stata la stessa Berlinguer ad anticiparla chiedendole: “È vero che il Papa ti ha detto, citando Sant’Agostino, che chi canta prega due volte?”. La Berti non può che confermare: “Sì, chi canta bene prega due volte, poi si è messo a ridere. E poi mi ha detto ‘lei canta bene’ e io mah, non lo so Padre… (sorride imbarazzata, ndr). Lui era molto ironico e molto spiritoso. L’ho incontrato ben quattro volte e sono molto felice di poter conservare questo ricordo. Mi sono anche piaciuti i suoi funerali e tutta quella gente che lo ha accompagnato fino alla Chiesa dov’è stato sepolto”.