"Il discorso del Re", un Colin Firth da Oscar

IL DISCORSO DEL RE

Canale Nove ore 21.30. Con Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Carter. Regia di Tom Hooper. Produzione Gran Bretagna 2010. Durata: 2 ore

LA TRAMA

Un aneddoto poco conosciuto della casa reale inglese (anche perchè 90 anni fa il gossip impazzava meno). Nel 1936 Bertie, duca di York il fratello cadetto del re è da poco sovrano d'Inghilterra (lo è diventato controvoglia in seguito all'abdicazione di Edoardo VIII). Soffre di un grosso handicap la balbuzie che gli impedisce di parlare in pubblico. Ma si stanno avvicinando tempi cupi e il paese ha bisogno di vibranti discorsi. Bertie (ora Giorgio VI) si rivolge a un logopedista che a poco a poco lo rmette in carreggiata. Il discorso del sovrano alla vigilia dell'entrata in guerra infiammerà la nazione.

PERCHÈ VEDERLO

Perché l'interpretazione di Firth è da Oscar (infatti l'ottenne nell'anno seguente). E perché la vicenda è astutamente congegnata come una delle trame dei "Rocky" di Stallone. Lo sfigato snobbato da tutti (tranne che dalla moglie e dal manager) che riesce a rivoltare la propria esistenza. E quella del proprio popolo.