Affari Tuoi, "sarò scema io!": bufera su Francesca

Francesca, pacchista in rappresentanza dell'Abruzzo, è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata andata in onda ieri, martedì 29 aprile. La sua partita è terminata con una vincita di 15mila euro, anche se la sua strategia si è rivelata spesso sbagliata durante il gioco.

Dopo i primi tiri, il dottore ha fatto la prima offerta da 30mila euro ma Francesca ha rifiutato. Peccato che poi abbia subito fatto fuori i 300mila euro. A quel punto sono stati offerti 20mila euro. La concorrente, però, ha detto di nuovo di no, così come alla proposta successiva di cambiare il pacco. L'offerta successiva, invece, è stata uguale alla prima, cioè di 30mila euro, ma la pacchista ancora una volta ha deciso di andare fino in fondo, rispedendo al mittente pure un rialzo a 40mila euro. Con le successive chiamate ha eliminato i 200mila e i 75mila euro. Sul tabellone, alla fine, sono rimasti due pacchi: 20.000 e 10mila euro. Solo a quel punto Francesca ha accettato i 15mila euro del dottore. Nel suo pacco, però, c'era la cifra più alta, i 20mila euro.