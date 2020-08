Matteo Salvini, il leader leghista a In Onda polemizza con Davide Parenzo: "Fastidioso come conduttore"

17 agosto 2020 a

Attacco di Matteo Salvini a David Parenzo durante la trasmissione In Onda su La7, condotta dallo stesso Parenzo e Luca Telese. Il leader leghista ha polemizatto con i due conduttori, ed in particolare con David Parenzo, per la questione immigrati e coronavirus: "È fastidioso sentire un conduttore super partes dire che il virus non ce l'hanno solo gli africani...", ha spiegato Salvini riprendendo Parenzo che aveva ricordato all'ex ministro degli Interni i dati sull'incidenza degli stranieri immigrati sui contagi da Covid.

Il dibattito verteva su una intervista al Corriere della Sera del professore Locatelli sulla percentuale di stranieri che arrivano infetti in Italia. Salvini però ha voluto ricordare che il professore Locatelli ha precisato che "gli stranieri già in Italia sono parte integrante del contagio per circa un terzo", ricordando a Parenzo che le interviste si riportano "tout-court".

