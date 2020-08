Pierluigi Diaco, a Io e te secondo record stagionale. Con Mughini, il botto di share e ascolti

Francesco Fredella 20 agosto 2020 a

La concorrenza trema. E non solo. Un vero e proprio boom di ascolti, ieri, per Pierluigi Diaco su Raiuno. Il suo Io e Te con ospite Giampiero Mughini ha fatto il secondo record stagionale con 12,3% e 1.478,000 di media. Eppure Diaco, che da lunedì torna al timone di Non stop news su RTL102.5 al mattino, non è in palinsesto nella prossima stagione. Un vero peccato, visto che il suo Io e te è un vero gioiellino della tv con interviste face to face esclusive con i personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Rai grazie a Diaco ha portato a casa risultati sorprendenti durante questa difficile estate. E la concorrenza trema.

