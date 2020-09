Chi l'ha visto, "il mio ultimo servizio": impensabile addio a Federica Sciarelli, il mistero su Fabio Trincia

Francesco Fredella 17 settembre 2020 a

“Stasera va in onda il mio ultimo servizio per Chi l’ha visto e forse per la tv in generale”: parola di Fabio Trincia (ex Iena, inviato del programma di Federica Sciarelli su Rai 3, dove ha iniziato una collaborazione nel 2019). In passato ha lavorato per La Stampa, il Venerdì di Repubblica, Io Donna, Panorama, l’Espresso, Berliner Kurier, Vanity Fair, Die Welt e The Independent. Un curriculum di tutto rispetto. Si è occupato prevalentemente di esteri. Ora, come un fulmine a ciel sereno, annuncia l’addio alla tv. E scoppia un vero caso. Non si conoscono i motivi che lo hanno spinto a lasciare la televisione. Nuovi progetti all’orizzonte? Forse sì. Ma a quanto pare nulla che abbia a che fare con il piccolo schermo. E lo ha confermato lui, il diretto interessato.

