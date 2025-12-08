Andrea Sempio, scacco matto di Giletti? "Indizi plurimi"

Oggi, lunedì 8 dicembre, i riflettori tornano ad accendersi sul delitto di Garlasco. A Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai 3, verranno presentati nuovi e delicatissimi sviluppi sull’indagine che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi e polemiche. Al centro della puntata ci saranno gli esiti aggiornati delle analisi sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, un elemento che potrebbe ridisegnare lo scenario investigativo e rafforzare la posizione della Procura di Pavia nell’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio.

Secondo quanto trapela, la nuova perizia genetica depositata indicherebbe una compatibilità del materiale biologico con una linea familiare maschile riconducibile proprio alla famiglia di Sempio. Un dato che sarà approfondito nel corso della trasmissione con un confronto diretto tra esperti: in studio la genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Sempio, e Pasquale Linarello, genetista incaricato dalla difesa di Alberto Stasi. Un faccia a faccia tecnico destinato a entrare nel dettaglio delle metodologie utilizzate e dell’affidabilità dei risultati.

A commentare il quadro investigativo ci sarà anche l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, chiamato a rispondere sulle indiscrezioni secondo cui la Procura parlerebbe ormai di "plurimi indizi" a carico del suo assistito. Un passaggio cruciale che potrebbe segnare una svolta nel caso.

Accanto al dossier Garlasco, la puntata affronterà anche altri temi di stretta attualità. Michele Santoro offrirà la sua analisi sul contesto internazionale, mentre spazio sarà dedicato a una truffa ai danni di alcuni pensionati. Immancabile anche il confronto politico, che vedrà opposti il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, e il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

Il racconto di Giletti proseguirà poi con un nuovo capitolo sul caso Emanuela Orlandi. Lo stato delle cose presenterà elementi inediti legati alla cosiddetta “pista familiare”, in un clima già teso dopo un episodio inquietante raccontato dallo stesso conduttore: il tentativo di intervistare un ex agente dei servizi segreti è infatti degenerato in un’aggressione fisica ai suoi danni, un pugno sferrato contro il conduttore nel bel mezzo della strada, così come documentato da un video che verrà proposto nel corso della puntata.