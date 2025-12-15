Garlasco, a "Lo stato delle cose" gli indicibili segreti di Alberto Stasi

Come ogni lunedì sera da Massimo Giletti, i riflettori tornano ad accendersi sul delitto di Garlasco. La puntata di Lo stato delle cose, in onda oggi, lunedì 15 dicembre, alle 21.20 su Rai 3, come sempre dedica ampio spazio agli sviluppi più recenti dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, a pochi giorni dall’incidente probatorio che potrebbe segnare una svolta decisiva.

Al centro dell’approfondimento televisivo c’è la posizione di Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta. Secondo gli inquirenti, a suo carico emergerebbero diversi elementi indiziari che alimentano interrogativi ancora irrisolti, a partire dal possibile movente. Una ricostruzione che riapre il dibattito su una vicenda per la quale Alberto Stasi, condannato in via definitiva, è detenuto da ormai dieci anni. In studio interverrà l’avvocata Giada Bocellari, legale di Stasi, che ribadirà le ragioni della difesa e la convinzione, sostenuta fin dall’inizio, dell’innocenza del suo assistito. La Bocellari, stando a quanto trapela, si spenderà anche in un accuratissimo ritratto di Stasi stesso.