Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Garlasco, a "Lo stato delle cose" gli indicibili segreti di Alberto Stasi

lunedì 15 dicembre 2025
Garlasco, a "Lo stato delle cose" gli indicibili segreti di Alberto Stasi

2' di lettura

Come ogni lunedì sera da Massimo Giletti, i riflettori tornano ad accendersi sul delitto di Garlasco. La puntata di Lo stato delle cose, in onda oggi, lunedì 15 dicembre, alle 21.20 su Rai 3, come sempre dedica ampio spazio agli sviluppi più recenti dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, a pochi giorni dall’incidente probatorio che potrebbe segnare una svolta decisiva.

Al centro dell’approfondimento televisivo c’è la posizione di Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta. Secondo gli inquirenti, a suo carico emergerebbero diversi elementi indiziari che alimentano interrogativi ancora irrisolti, a partire dal possibile movente. Una ricostruzione che riapre il dibattito su una vicenda per la quale Alberto Stasi, condannato in via definitiva, è detenuto da ormai dieci anni. In studio interverrà l’avvocata Giada Bocellari, legale di Stasi, che ribadirà le ragioni della difesa e la convinzione, sostenuta fin dall’inizio, dell’innocenza del suo assistito. La Bocellari, stando a quanto trapela, si spenderà anche in un accuratissimo ritratto di Stasi stesso.

Garlasco, capelli "senza nome" in bagno: cosa ancora non torna

Tanti gli elementi ancora da definire nel delitto di Garlasco, cioè l'uccisione della 26enne Chiara Poggi nel...

La trasmissione du Giletti si aprrà, come di consueto, con il confronto diretto con Michele Santoro, dunque si concentrerà su un altro caso tornato prepotentemente all’attenzione mediatica: la morte di David Rossi. Una recente perizia del Ris, firmata dal tenente colonnello Gregori, mette in discussione l’ipotesi del suicidio del manager del Monte dei Paschi di Siena, avanzando lo scenario di un possibile omicidio.

Spazio anche alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Prosegue l’analisi della cosiddetta “pista familiare”, arricchita da un nuovo nome emerso nelle ultime indagini: un uomo che lavorava nello stesso ambiente di Enrico Meneguzzi, ma con un ruolo gerarchicamente superiore. Un dettaglio che potrebbe aggiungere un tassello in più a una delle vicende più oscure della storia italiana recente.

Garlasco, furia di Federica Panicucci: "Non attacchi i miei ospiti"

"Si tratta di una perizia che tutti aspettavamo, io lo dissi nel 2016, non era sufficiente per qualcuno, e quindi g...
tag
garlasco
alberto stasi
massimo giletti
lo stato delle cose
rai 3
giada bocellari
andrea sempio
chiara poggi
michele santoro
enrico meneguzzi
david rossi
mps

A Quarta Repubblica Garlasco, "solo sei minuti?": l'intercettazione esclusiva tra Stasi e l'ex avvocato

Caos da Giletti Garlasco, l'avvocato di Stasi sbotta: "Video intimi? Ma basta"

Nuova testimonianza? Garlasco e il servizio 'saltato' de Le Iene: spunta una donna

ti potrebbero interessare

In tv tutti i segreti del genio italiano

In tv tutti i segreti del genio italiano

Daniele Priori
Report, Welcome to favelas contro Ranucci: "A furia di infangare"

Report, Welcome to favelas contro Ranucci: "A furia di infangare"

Roberto Tortora
L'Eredità, caos su Marcello: "Questa cosa mi puzza"

L'Eredità, caos su Marcello: "Questa cosa mi puzza"

Affari tuoi, Giulia e l'ormone impazzito: "Vicina di casa? Mai vista"

Affari tuoi, Giulia e l'ormone impazzito: "Vicina di casa? Mai vista"