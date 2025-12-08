Libero logo
Dossieraggio
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Garlasco, Massimo Giletti: "L'unghia sparita", un'inchiesta taroccata?

lunedì 8 dicembre 2025
Garlasco, Massimo Giletti: "L'unghia sparita", un'inchiesta taroccata?

2' di lettura

Come ogni lunedì sera, ecco tornare Massimo Giletti in tv con il suo Lo stato delle cose, il programma in prima serata su Rai 3. E come ogni lunedì ormai da molte settimane a questa parte, una grossa fetta della puntata sarà dedicata al giallo di Garlasco, la nuova inchiesta che mira ad Andrea Sempio.

Non solo Garlasco, in ogni caso. Tra i servizi più attesi quello su Emanuela Orlandi, altra interminabile vicenda su cui sta indagando la redazione de Lo stato delle cose. Il punto è che Giletti è stato aggredito in strada a Roma da un ex funzionario del Sisde, da un ex 007 insomma, che infastidito da una domanda scomoda sulla vicenda ha risposto con un pugno al giornalista.

Ma tornando a Garlasco, ecco che Giletti annuncia importanti novità. E, soprattutto, avanza un dubbio dall'elevatissimo peso specifico: "Il Dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi è davvero riconducibile ad Andrea Sempio - premette il conduttore lanciando la puntata -. Stranamente dopo la perizia depositata dalla genetista Albani sia gli avvocati di Sempio che quelli di Stasi gridano vittoria. E poi, tra i reperti del delitto manca una delle unghie di Chiara: come mai è sparita?", si interroga Giletti. Già, un dettaglio di non poco conto: una potenziale prova che si sarebbe di fatto volatilizzata.

Garlasco, la mossa di Sempio che spiazza: non si fa interrogare

Andrea Sempio, l’unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi (Garlasco, 13 agosto 2007), non ...

Infine, le domande del conduttore: "E ancora... è vero che la Procura ha individuato un possibile movente di Sempio? Quali sono i plurimi indizi convergenti contro Sempio?", si interroga Giletti, come a voler spronare la Procura a rendere noto quel che, si sussurra, potrebbe sapere.

Garlasco, malore per Andrea Sempio? Cosa si scopre dal certificato

A pochi giorni dalla consegna della perizia genetica di Denise Albani sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi, l’i...
tag
massimo giletti
lo stato delle cose
rai 3
garlasco
andrea sempio
chiara poggi
emanuela orlandi

Il movente Garlasco, perché Chiara Poggi è stata uccisa? Dove è la risposta

Il colpevole perfetto Garlasco, "Alberto Stasi era sotto-choc": Milo Infante, una tragica verità?

Testimonianza evanescente Garlasco, la frase "scordata" su Alberto Stasi: "Mentiva, era in autostrada"

ti potrebbero interessare

Garlasco, perché Chiara Poggi è stata uccisa? Dove è la risposta

Garlasco, perché Chiara Poggi è stata uccisa? Dove è la risposta

No Tav, Poliziotto ferito al volto: il patto scellerato con Askatasuna

No Tav, Poliziotto ferito al volto: il patto scellerato con Askatasuna

Ivrea, neonata morta nell'incidente: l'ipotesi agghiacciante, chi è fuggito

Ivrea, neonata morta nell'incidente: l'ipotesi agghiacciante, chi è fuggito

Garlasco, "Alberto Stasi era sotto-choc": Milo Infante, una tragica verità?

Garlasco, "Alberto Stasi era sotto-choc": Milo Infante, una tragica verità?