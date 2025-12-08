Garlasco, Massimo Giletti: "L'unghia sparita", un'inchiesta taroccata?

Come ogni lunedì sera, ecco tornare Massimo Giletti in tv con il suo Lo stato delle cose, il programma in prima serata su Rai 3. E come ogni lunedì ormai da molte settimane a questa parte, una grossa fetta della puntata sarà dedicata al giallo di Garlasco, la nuova inchiesta che mira ad Andrea Sempio.

Non solo Garlasco, in ogni caso. Tra i servizi più attesi quello su Emanuela Orlandi, altra interminabile vicenda su cui sta indagando la redazione de Lo stato delle cose. Il punto è che Giletti è stato aggredito in strada a Roma da un ex funzionario del Sisde, da un ex 007 insomma, che infastidito da una domanda scomoda sulla vicenda ha risposto con un pugno al giornalista.

Ma tornando a Garlasco, ecco che Giletti annuncia importanti novità. E, soprattutto, avanza un dubbio dall'elevatissimo peso specifico: "Il Dna ritrovato sulle unghie di Chiara Poggi è davvero riconducibile ad Andrea Sempio - premette il conduttore lanciando la puntata -. Stranamente dopo la perizia depositata dalla genetista Albani sia gli avvocati di Sempio che quelli di Stasi gridano vittoria. E poi, tra i reperti del delitto manca una delle unghie di Chiara: come mai è sparita?", si interroga Giletti. Già, un dettaglio di non poco conto: una potenziale prova che si sarebbe di fatto volatilizzata.