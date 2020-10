Grande Fratello Vip, Francesco Oppini respinge Dayane Mello: "Ma il primo passo lo ha fatto lui", Signorini confuso

Francesco Fredella 03 ottobre 2020 a

Un altro colpo per Dayane Mello, Francesco Oppini dà forfait al Grande Fratello Vip. Si tratta del secondo due di picche per Dayane. Dopo quello ricevuto da Balotelli arriva la risposta secca del figlio di Alba Parietti, che dice no. In modo chiaro. Una vera doccia ghiacciata. Dayane in pratica si dichiara ad Oppini, che mette le cose in chiaro subito (essendo fidanzato). Nei giorni scorsi aveva in qualche modo avuto un certo feeling con la Mello, ma nulla di tanto grave: una vicinanza in amicizia che forse la modella ha travisato.

La Mello, però, sgancia la bomba: “Lui è una persona che mi fa divertire tantissimo, non c’è tempo buio, e poi è un uomo non un ragazzino. È stato troppo ben educato questo ragazzo, mi dà sicurezza. Non c’è amore ma un rispetto molto grande. Vi dico solo una cosa: il primo passo l’ha già fatto lui!". Ma lui frena. Non è affatto un flirt: si tratta solo di amicizia. E Oppini non ci pensa due volte a ribadire il concetto, visto che la sua fidanzata è a casa. “Macché, io ti voglio bene! Trovo che sia la persona più disponibile e altruista nella Casa con tutti. Prima di entrare avevo un’opinione non buonissima di lei da cose viste, però poi ho cambiato idea”, dice Oppini. Il caso adesso finisce. Niente amore, niente flirt. Nessun tradimento. Lasciate i pop corn: non è una soap.

