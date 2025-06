Juventus, Francesco Oppini: "Chi si è messo le mani addosso"

Secondo Francesco Oppini , figlio di Alba Parietti , telecronista in varie tv locali e grande tifoso della Signora, non ha dubbi e affida ai social quanto gli avrebbe riferito una fonte interna alla stessa Juve, molto autorevole: "Si sono scaz***ti, si sono scannati, ma altro che scanno… mani! ", questo il messaggio ricevuto da Oppini.

Ospite del podcast Centrocampo, il telecronista riflette sui vari momenti no della squadra nella scorsa stagione e punta il dito anche sul direttore sportivo Cristiano Giuntoli, pure lui sostituito da John Elkann pochi giorni fa. "Incredibile quello che è successo in Champions col PSV. Ma quando non c'è gruppo, quando la butti via, quando le tue idee sono completamente diverse dall'allenatore, succede questa roba qua. Mi ricordo l'intervista a fine partita di Locatelli che dice una cosa e Thiago Motta dieci minuti dopo che ne dice completamente un'altra. Lì ho capito che lo spogliatoio non c'era più".

Oppini parla di "uno scollamento generale" e di "mesi di giochetti, angherie di Thiago Motta nei confronti di alcuni giocatori dello spogliatoio che non andavano bene e che Giuntoli non ha tamponato. È per quello che dico: Giuntoli secondo me è responsabile, perché Thiago Motta, se lo prendi, sei tu responsabile. Se questo fa quello che vuole, non ti fa avvicinare al campo, decide di… ragazzi, è arrivato alle mani con Danilo! È arrivato alle mani con Danilo, Thiago Motta. Non è arrivato a un diverbio verbale, sono arrivati alle mani. Tu, Giuntoli, devi allontanare Thiago Motta, non Danilo che è il capitano della Juve".