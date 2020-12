Grande Fratello Vip, “ma sei una…”: la frase scappata in diretta nazionale. Entra lei, è subito disastro imbarazzante

12 dicembre 2020 a

“Scusami, com’è che ti chiami? Ma sei una Vip?”. Cristiano Malgioglio non ha perso tempo e ha messo in imbarazzo Sonia Lorenzini, ma soprattutto l’intero Grande Fratello Vip, che ormai sembra essere un po’ alla canna del gas in quanto a casting, avendo dovuto selezionare l’ennesimo concorrente conosciuto solo sui social grazie a qualche tempo trascorso a Uomini e Donne. Se non ci fosse Maria De Filippi, probabilmente sarebbero finiti i presunti “vip” da infilare nella casa di Cinecittà, dato che quelli veri accettano con fatica di entrare durante le feste (con la fine del programma fissata a febbraio). La Lorenzini ha risposto a Malgioglio di non ritenersi una vip: “Ah, già è una cosa buona questa”, ma il gelo è calato comunque in studio e nella casa, dato che il paroliere si è esposto senza peli sulla lingua in diretta nazionale.

