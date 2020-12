Grande Fratello Vip, il reality continua per altri dieci giorni. Scatta la passione tra Andrea Zenga e Dayane Mello

Francesco Fredella 27 dicembre 2020 a

S’allunga ancora. Ed è record: il Gf Vip più lungo della storia. Adesso, da rumors, la finalissima potrebbe andare in onda il 25 febbraio e non il 15 (come era stato previsto in un primo momento). Il rebus resta legato a come reagiranno i concorrenti quando scopriranno un altro prolungamento della finale. Mediaset, a quanto pare, avrebbe chiesto a Signorini un altro prolungamento: una notizia che piace ai fan del Gf Vip, che ha incassato ascolti record.

Intanto, Alfonso Signorini sarà alla conduzione della serata finale di Capodanno (rigorosamente in diretta). Ma le ultime ore si sono riscaldate nella casa con tanto di bacio tra Salemi e Pretelli. Non solo: baci pure tra Andrea Zenga e Dayane Mello. Sembra che, finalmente, siano scoppiate le prime scintille passionali nella casa.

