Grande Fratello Vip, Dayane Mello sconvolge lo studio: "Ho tentato il suicidio"

Una rivelazione toccante quella di Dayane Mello. La modella brasiliana dopo la puntata del 4 gennaio del Grande Fratello Vip ha raccontato del suo passato. "A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore', allora cosa ho iniziato a fare? Inizio a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio".

E ancora: "Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l’hai trascurato. A volte ho voglia di saltare, correre, urlare… è una felicità che abbonda dentro di me. Da dieci anni qua in Italia ero sola, avevo due amiche, oggi esco di qua con tante persone che mi voglio bene e che io amo, questa sensazione d’amore è la prova. Non siamo amici, ci amiamo! È questo per me che conta". Una rivelazione che ha commosso tutti in studio da Alfonso Signorini e non, mentre i coinquilini sono subito corsi ad abbracciare l'amica.

