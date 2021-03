Striscia la Notizia, ponte Lenzino crollato nel 2020, "qua ci vogliono 4 anni". Questa è l'Italia?

01 marzo 2021 a

a

a

Il Ponte Lenzino a Piacenza è crollato a ottobre 2020 a causa della piena del Trebbia, causando non pochi disagi alla viabilità. A distanza di mesi, però, i lavori per la ricostruzione vanno ancora a rilento e i residenti hanno chiesto aiuto a Striscia la Notizia. Uno di loro all'inviato Luca Galtieri ha detto: "Qui ci vogliono almeno quattro anni perché il ponte venga ricostruito".

"Un dolore immenso, mi vengono i brividi". Il dolore di Costanza Caracciolo: quel dramma vissuto con Bobo Vieri

A lamentarsi sono anche i sindaci dei comuni interessati. Mauro Guarnieri, primo cittadino di Corte Brugnatella, ha spiegato: “Siamo in attesa di un ponte provvisorio che ci permetta di dare il transito alla stradale chiusa. Il guado è stato ricostruito tre volte perché purtroppo il fiume in questo periodo se l’è portato via. Il guado serve per fare i lavori. Quindi continuiamo a fare i guadi nuovi ma il ponte provvisorio ancora non c’è".

"Se mi trova, la meno". Agghiacciante minaccia-vip a Giulia Salemi: choc a Canale 5

Il sindaco di Ottone Federico Beccia, invece, punta il dito contro Anas: "Sei mesi fa Anas aveva promesso che il ponte sarebbe stato pronto in sei mesi. In realtà i lavori vanno molto a rilento, la promessa non potrà essere mantenuta". Contattata da Striscia l'Anas ha risposto così: "I principali motivi dei ritardi del lavoro sono stati il maltempo e le condizioni avverse del fiume". E ancora: "Si sta procedendo all’acquisizione di nuove attrezzature, nonché ad una rivisitazione di alcuni aspetti progettuali per consentire un’accelerazione per la definitiva realizzazione delle opere".

Qui il servizio sul ponte Lenzino

Clamorosa Mara Venier, umilia Rocco Casalino a tempo record: lo presenta con queste parole, tutto da godere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.