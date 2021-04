Forum, questa donna impazzisce: "La mia verginità...". Scavalca il banchetto, la Palombelli ferma la diretta: caos totale in studio

08 aprile 2021 a

Caos a Forum. Nella puntata dell'8 aprile il programma di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli ha dato la parola a Manuela. Fin qui nulla di così insolito visto il format della trasmissione. Peccato però che la donna, di fronte al giudice e al marito, abbia dato il peggio di sè. Arrivata nel tribunale per chiedere il risarcimento al marito Antonio, che l’ha sposata pur sapendo che non sarebbe stato valido perché lui era già sposato con Lucia e il divorzio non c’era ancora stato, al grido di "bigamo" la donna si è scatenata. "Non ti rendi conto di quello che hai fatto", ha iniziato a urlare per poi, quasi incredibilmente, ammettere: "Sono calma".

E ancora, tentando di scavalcare il banchetto: "Sono molto atletica, se ti permetti di dire che la mia verginità...". Ma la donna non ha fatto in tempo a finire che subito il giudice è stato costretto a intervenire. D'altronde lo stesso studio è rimasto a dir poco sconvolto. Immortalate nel video già diventato virale le reazioni attonite di Paolo Ciavarro.

Non sono mancati neppure i commenti dei telespettatori che, fiondati su Instagram, hanno scritto: "Sono attori infatti, recitano cose successe davvero ma a forum sono cose recitate", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "È un programma dove scelgono persone per raccontare magari cose successe davvero ma non a loro". Non è infatti la prima volta che la trasmissione di Rete Quattro manda in onda qualcosa di surreale. Qualche puntata fa era stata un'altra donna a imbarazzare il pubblico. La signora, di punto in bianco, si è alzata in piedi, si è portata in mezzo alla sala e ha cantato di fronte a tutti. Una scena che si è guadagnata il posto nella rubrica di Striscia la Notizia, "I nuovi mostri".

