Striscia la notizia, Giorgia Meloni e Roberto Speranza "a testa de...". Draghi "intercettato" in strada

30 aprile 2021 a

a

a

Giorgia Meloni intercettata, parole poco tenere nei confronti di Roberto Speranza. Lo assicura Mario Draghi. O meglio, "il Mario Draghi" di Striscia la notizia. Vale a dire Dario Ballantini, inimitabile imitatore e colonna storica del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci e condotto in studio da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, infila una velenosa battuta politica in uno sketch tutto dedicato al Recovery Plan.

"Non esistono, ma trovano stratagemmi per venderle": Striscia la Notizia, mascherine ffp2 per bambini, come riconoscere l'inganno / Video

"Devo dedurre che la Meloni pensi che Speranza sia ministro di Serie A - spiega il Draghi-Ballantini al forzista Maurizio Gasparri, sempre effervescente in tv -. Ieri quando lo incontrava gli diceva 'a testa de...'". Perlomeno verosimile.



Draghi, Speranza e... la Meloni: guarda il video integrale di Striscia



"Ho appena inviato all'Unione europea il Recovery Plan nei tempi prestabiliti - si fa serio il premier, battendo a macchina -, aggiungendo una postilla: dovete cacciare i soldi". Poi, al telefono con la Von der Leyen: "Ursula cara, ti ho appena mandato il Recovery. Come dici? L'hai usato per accendere il camino e mi aspetti per cena? Sto già cenando, sì adesso a mezzogiorno: mezzogiorno di coprifuoco", se la ride al tavolino di un ristorante, sfruttando i dehor finalmente al loro posto. "Ho parlato con il presidente Macron - confida poi all'onorevole Acunzo del Misto, ero soddisfatto dell'arresto dei brigatisti ma mi ha chiesto una cosa in cambio, Materazzi, per quella testata a Zidane nel 2006...". Acqua passata, diciamo. Oggi c'è da pensare al Primo Maggio, in un'aria di semi-libertà. E gran finale con il fido Eriberto, paziente factotum: "Prima di andare a comprare fave e pecorino per domani, fammi fare una telefonata a Speranza per capire se si può fare davvero questa scampagnata. Per una volta che dobbiamo andare in campagna ti vesti elegante?".

"L'avvio del portale che...". Prego? A Di Maio si è "incastrata" la lingua, cosa gli esce di bocca: sfondone strepitoso | Video

"Bravo bravo bravo - commenta la Hunziker al ritorno in studio -. Forse addirittura più bravo adesso d di quando era presiedeva la Bce. O quello era il vero Draghi?". "Non capisco più niente - le regge il gioco Gerry -, ma era Draghi o Ballantini?".





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.