Jannik Sinner e Caterina Balivo, sensazioni forti su Rai 1

Ubi Jannik, Caterina cessat. A meno che... Il palinsesto nel pomeriggio di Rai 1 fa spazio a Sinner. L’azzurro numero 1 del tennis mondiale gioca contro l’argentino Cerundolo negli ottavi degli Internazionali d'Italia e per consentire la diretta del match, attesissimo non solo al Foro Italico, si decide di accorciare La Volta buona, il frizzante talk condotto da Caterina Balivo. In realtà, meteo e tabellone danno una mano alla presentatrice napoletana, che sarebbe dovuta andare in onda in formato mignon, dimezzata dalle 14.05 alle 15. Causa pioggerella e slittamento della partita, la puntata si è prolungata. D’altronde, il fenomeno azzurro è una garanzia anche in termini di ascolto e il servizio pubblico non ha potuto che cogliere la pallina al balzo. Compattato, per così dire, il sempre ricco parterre degli ospiti in studio, che nella versione per così dire extended comprendeva Shel Shapiro, Pago, Samantha De Grenet, Enrica Bonaccorti, Carmen Russo e Simona Tagli.

Valerio Scanu a Ciao Maschio, parole pesanti su Maria De Filippi Da Fabri Fibra a Maria De Filippi: suo malgrado, Valerio Scanu è il protagonista della settimana nel mondo dello...

Ventiquattro ore prima, si è rischiata comunque la fine anticipata della trasmissione. Un colpaccio a sorpresa ha infatti lasciato di stucco la padrona di quasi, che a un certo punto della puntata viene colta da un simpatico coccolone. Durante la lunga intervista-chiacchierata con Iva Zanicchi, gli autori interrompono tutto comunicando alla Balivo di avere in collegamento in diretta Bob Sinclar, il deejay francese di fama internazionale. «Scusa Iva se ti interrompo, però mi dicono che c’è in collegamento Bob Sinclar... Ma è tutto vero? È tutto vero!», esclama Caterina genuinamente sbalordita.

La Volta Buona, la profezia di Iva Zanicchi: "Mi sono alzata dalla sedia e ho urlato" Iva Zanicchi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il programma televisivo in onda su Rai 2. La can...