Oggi è un altro giorno, Marino Bartoletti-choc: "Ho avuto un tumore e forse ce l'ho ancora", le lacrime di Serena Bortone

13 maggio 2021 a

a

a

"Ho avuto un tumore e forse ce l’ho ancora": Marino Bartoletti ha rilasciato un'intervista lunga e commossa a Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno su Rai 1. E ha parlato anche della sua lotta contro la malattia: "Ho molto pudore nel dire questo, ma è giusto che si sappia. Una cosa scoppiata alla fine della scorsa estate e che per fortuna è stato preso per tempo. Però non possiamo essere figli sempre della fortuna, né pensare che sono cose che capitano agli altri".

"Malata del linfoma di Hodgkin". Serena Bortone sconvolta, il dramma di Justine Mattera che in pochi conoscono

Parlando delle persone che l'hanno aiutato e lo stanno aiutando in questo difficile percorso, il giornalista ha voluto fare dei ringraziamenti: "Devo benedire 4 angeli Eugenio, Carlo, Giovanni e Marinella che hanno anche cognomi e titoli professionali, perché mi sono stati di grande aiuto. Mi sono messo in buone mani e noi dobbiamo favorire le persone che ci aiutano. Ho avuto 6 mesi di terapie importanti e due di radioterapia, la prima cosa che mi sono regalato è stato venire da te, a parlare di Sanremo”.

"Su, dicci cosa hai detto a telecamere spente". Matteo Bassetti, la parola sussurrata fuorionda: grosso imbarazzo su Rai1

Bartoletti, poi, ha spiegato che per combattere la malattia gli è servito tutto quello che ha appreso dallo sport nel corso degli anni: "Rispetto a questa cosa, quando l’ho scoperta non ho provato rabbia, ma ho voluto mettere in pratica quello che lo sport mi ha insegnato, a combattere fino al novantesimo. Sogno un’estate con le persone che mi vogliono bene e di mettere via questa parte oscura della mia vita. Desidero riacquistare tutta la serenità che penso di meritare”.

"Ha riempito la nostra vita": Carmen Russo a Oggi è un altro giorno, lacrime e strazio in diretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.