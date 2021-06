Oggi è un altro giorno, "impresa eccezionale" vent'anni dopo aver perso la gamba: Serena Bortone sconvolta

25 giugno 2021 a

a

a

Un'impresa eccezionale quella che Moreno Pesce ha raccontato a Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno su Rai 1. L'atleta paralimpico, che ha perso una gamba più di 20 anni fa, è riuscito a scalare una montagna imponente come il Monte Rosa con grande tenacia e volontà. E lo ha fatto pur avendo una protesi alla gamba. Fondamentale anche il supporto della sua cordata.

"La verità sui rapporti tra lui e mia madre". Disastro in famiglia, Romina Power inchioda Al Bano: la rivelazione

Nel 1997 Moreno stava tornando in moto dalla montagna quando rimase coinvolto in un incidente stradale. E proprio dopo quel grave episodio gli venne amputata la gamba sinistra. La disabilità, però, non l’ha mai abbattuto. Moreno ha infatti trovato la forza di reagire continuando a fare attività di alpinismo. Ora è tra i protagonisti de “La rinascita, dopo la mia disabilità”, progetto che lo vede protagonista e che farà un tour toccando le principali vette italiane.

Il recupero dopo l'incidente, però, non è stato facile: "Dopo 4 mesi che provavo a camminare in maniera perfetta ho capito che l'importante era uscire dall'ospedale e tornare a giocare. La montagna è sempre stata la mia passione, quando ero piccolo i miei genitori mi portavano per mano per i sentieri, quindi mi sono detto che non dovevo smettere e ho continuato".

"Si respirava hashish a volontà e io ero in giacca e cravatta": robe che soltanto Bersani, lo zimbello di uno stadio intero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.