Flavio Insinna commosso a Il pranzo è servito: "Ho un mancamento", tutta 'colpa' di una telefonata

Una telefonata arrivata per partecipare a Il pranzo è servito ha fatto commuovere Flavio Insinna. Nella puntata di oggi, martedì 27 luglio, andata in onda su Rai1, il conduttore è stato spiazzato da una certa Susanna, che ha chiamato per giocare con al quiz telefonico della canzone misteriosa. Insinna ha chiesto alla concorrente da dove stava chiamando e la risposta lo ha lasciato di stucco.

“Gubbio? Ho un mancamento… Don Matteo, i miei anni della spensieratezza, mamma mia”, ha commentato il conduttore di Rai1 travolto dall’emozione. A Gubbio Insinna ha infatti girato per anni nei panni del maresciallo Anceschi, personaggio della serie tv Don Matteo che tra l’altro sta per ritornare nella tredicesima stagione, che vedrà l’avvicendamento tra Terence Hill e Raoul Bova.

“Mi ricordo l’estate, il caldo quando giravamo in divisa - ha dichiarato Insinna - ma il posto vale tutto. Salutami tutti lì, dici loro ‘ho parlato con Flavio, vi saluta’. Gubbio per me è come Itaca per Ulisse, sarà sempre nel mio cuore”. Tra l’altro questa settimana sono ricominciate le riprese della serie tv, con la presenza anche di Insinna: stavolta però si gira a Spoleto e non a Gubbio.

