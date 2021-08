Linea Verde, Ingrid Muccitelli lascia: Beppe Convertini in solitaria, il perché dell'addio

09 agosto 2021 a

a

a

Linea Verde cambia. In onda la domenica mattina su Rai 1 d'ora in avanti vedremo solo Beppe Convertini. La co-conduttrice Ingrid Muccitelli ha infatti lasciato per una mezz'ora tutta sua a Uno Mattina in Famiglia, la trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi. Intanto il programma da lei stessa guidato per diverse stagioni verrà allungato. Convertini dal prossimo autunno girerà in solitaria in lungo e in largo l'Italia alla scoperta delle sue biodiversità ed eccellenze agroalimentari.

"Attivato il protocollo sanitario". Maledizione-Covid, alta tensione in Rai: fermata la messa in onda di "Agorà"

Attualmente Convertini sta godendo del successo di Uno Weekend, il programma targato Rai 1 condotto insieme ad Anna Falchi. Per lui, però, è pronta anche un’altra sfida, cioè Azzurro, Storie di Mare. Un format dedicato al racconto di storie di gente comune che ha sempre vissuto il mare e tutte le sue bellezze. Stando alle prime indiscrezioni il programma sarà trasmesso a partire da domenica 15 agosto dalle 9,30.

"Mai più". Samanta Togni-Milly Carlucci, dopo l'addio a "Ballando" è finita malissimo

Beppe Convertini quindi intratterrà il pubblico televisivo di Rai 1 per ben quattro puntate. Ancora niente di ufficiale, ma solo rumors che si rincorrono. Tanto che Dagospia lancia una frecciata maliziosa: "Linea Verde verrà condotto in solitaria dal pupillo del direttore di Rai 1, Stefano Coletta".

"Facevo troppi ascolti, cosa mi costrinse a fare". Tiberio Timperi vuota sacco: fucilata contro Emilio Fede, ai tempi del Tg4...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.