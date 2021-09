Non è la Rai, "ma quale favola... roba da vomito". La ex sgancia la bomba: da Ambra a Laura Freddi, testimonianza-choc

09 settembre 2021 a

Nella giornata del 30esimo compleanno dell’inizio del Non è la Rai una delle sue protagoniste va controcorrente. A far esplodere il caso è stata Laura Colucci, allora 21enne. La donna prima postato su Facebook un post durissimo poi ha rilasciato una intervista, destinata a far discutere e ad accendere polemiche. “Non era una favola. C’erano delle situazioni vomitevoli. Le racconterò nel libro che sto scrivendo, probabilmente anche facendo i nomi o comunque facendo capire di chi parlo”.

"Non ho fatto il provino come le altre ragazze. Sono arrivata a programma iniziato, dopo due mesi. Un giorno ero andata al Centro Palatino con una mia amica, Boncompagni mi ha visto e mi ha chiesto di fare parte del cast. Tra le ragazze c'era un rapporto di pseudo-amicizia, di competizione e di invidia. La maggior parte sgomitava. C’erano addirittura quelle che si facevano uscire le lacrime per farsi fare i primi piani. Si faceva di tutto pur di apparire”.

Capitolo Boncompagni. "Amava contornarsi di persone giovani. Il rapporto con le ragazze era professionale e a volte anche extraprofessionale. Che lui avesse delle relazioni con le ragazze non mi riguarda, con me non ci ha mai provato. Aveva un grande carisma, ti trasmetteva qualcosa ed era riuscito a creare questo mood per cui dovevi arrivare a fare di tutto per emergere. Prediligeva le ragazze che venivano da un basso ceto sociale perché più affamate di successo e pronte a mettersi in gioco”. Il suo caso era differente visto che proveniva da una famiglia a cui non doveva per forza portare i soldi a casa. A me nessuno ha mai chiesto di andare a letto con qualcuno, però ho vissuto direttamente storie di ragazze che frequentavo che mi hanno confidato di essere dovute scendere a compromessi per poter emergere e fare qualcosa di più rispetto a quello che facevo io ad esempio. C’erano minorenni, c’erano genitori delle minorenni che spingevano… Non erano rapporti sessuali, ma compromessi. A me mai nessuno ha chiesto di fare sesso, ma ad altre ragazze sì. Ambra era molto più piccola di me e non ci siamo mai frequentate o sentite. La Freddi l’ho frequentata tanto, però ti dico no comment. Perché ci sarebbe tanto da dire”.

