Amadeus, ritorno in Rai? Clamorose voci su Fiorello

Lo leggiamo da qualche giorno, ne parlano gli addetti ai lavori, i social: ormai non sono più voci ma urla belle fragorose. Pare che i tempi siano maturi per un clamoroso colpo di scena televisivo, ossia il ritorno di Amadeus in Rai dopo l’esperienza a Discovery. In attesa di conferme, ci sono le parole parecchio attendibili di un carissimo amico di Amadeus, Fiorello, che in radio spesso parla di un ritorno del conduttore. «In Rai mi hanno detto che per Amadeus le porte sono sempre aperte. Quando finisce, e finirà un giorno, non devi andare da un’altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai», diceva Fiorello in una puntata della Pennicanza (su Radio Due) con ospite proprio Amadeus. Il quale rispondeva che magari non lo vogliono né in Rai né a Mediaset.

«So come funziona», replicava Forello: «Stefano Coletta ti ama, è proprio innamorato dite». Poi è arrivato Il Messaggero che ha messo nero su bianco varie ipotesi come la conduzione di Mirror, uno show musicale che mette insieme artisti del passato con nomi di oggi. Poi un access prime time in staffetta con Stefano De Martino. Amadeus servirebbe a far riposare Affari Tuoi condotto dall’ex ballerino che inizia a patire i colpi dell’offensiva di Canale 5 La Ruota della Fortuna.